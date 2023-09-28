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Сегодня, 16:55

Форвард «Автомобилиста» Широков: «Можем замахнуться на Кубок Гагарина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о задачах команды на сезон.

«Я считаю, что наша команда готова решать большие задачи. У нас действительно сложился хороший коллектив и хочется верить, что на протяжении всего сезона мы будем сплачиваться еще сильнее. Все это пригодится уже в плей-офф. Мы будем доказывать в каждой игре, что команда «Автомобилист» созрела, готова добиваться поставленных целей и принести городу первые медали. Если все будет хорошо, то можем замахнуться и на Кубок Гагарина. Почему бы и нет?» — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф. На данный момент команда в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ занимает четвертое место на «Востоке», набрав 14 очков в 12 играх.

Источник: РБ Спорт
Сергей Широков
ХК Автомобилист
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