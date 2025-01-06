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Сегодня, 18:34

Форвард «Автомобилиста» Шаров: «Расставание с «Салаватом» — это обоюдная история»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал свой переход в екатеринбургский клуб из «Салавата Юлаева».

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о трансфере 29-летнего спортсмена 27 декабря. Нападающий расторг контракт с «Салаватом» по обоюдному согласию сторон.

«Просил ли я обмен из «Салавата Юлаева»? Это была обоюдная история. Я понимал, что там на меня не рассчитывают так, как мне бы хотелось. Провел там лучший сезон вообще в карьере, если говорить про результативность. Моментами было сложно, но это был огромный опыт», — цитирует Шарова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 20 (8+12) очков в 37 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Ранее Шаров играл за «Сибирь» и «Ладу».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Шаров
Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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