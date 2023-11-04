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4 ноября, 23:25

Нападающий «Барыса» Лабейт: «Игроки «Ак Барса» поймали кураж, а мы уже не смогли вернуться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барыса» Джозеф Лабейт высказался о поражении от «Ак Барса» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Здорово начали, все работало как часы, забили три. Дальше как-то отпустили, где-то проспали, и игра перевернулась. Надо отдать должное сопернику, у них тоже полетело, как и у нас до этого. Вроде бы, играли дисциплинированно, не хватали удаления, но они забивали в 5 на 5. Где-то и в отскоках им везло. Не думаю, что психологически были не готовы к такому, просто они поймали кураж, а мы уже не смогли вернуться», — приводит слова Лабейта Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 36 очков в 26 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока». «Барыс» находится на 11-й строчке (23 очка).

Источник: Metaratings
Джозеф Лабейт
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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