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Сегодня, 16:14

Нападающий «Барыса» Кодола рассказал, как проводит отпуск с семьей

Виктория Кравченко
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Нападающий казахстанского «Барыса» Владислав Кодола поделился тем, как проводит летний отпуск.

— Перед сезоном много времени провожу с друзьями, с семьей на природе. В прошлом году с родителями сплавлялись на байдарках. Маршрут был 30 километров.

У нас есть река Сож, по ней сплавляемся. Тренировка хорошая на плечи получается. Мы вдвоем с супругой сплавлялись, она особо не гребла, поэтому я всеми этими делами занимался. Очень прикольно. С палатками тоже нравится. Люблю проводить отпуск в Беларуси, потому что сам из Гомеля, — цитирует Кодола Legalbet.

В сезоне-2023/24 Кодола провел 45 матчей в КХЛ, набрав 14 (3+11) очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/forvard-barisa-kodola-rasskazal-gde-lyubit-provodit/
Владислав Кодола
ХК Барыс
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