Нападающий «Барыса» Кодола рассказал, как проводит отпуск с семьей

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Нападающий казахстанского «Барыса» Владислав Кодола поделился тем, как проводит летний отпуск.
— Перед сезоном много времени провожу с друзьями, с семьей на природе. В прошлом году с родителями сплавлялись на байдарках. Маршрут был 30 километров.
У нас есть река Сож, по ней сплавляемся. Тренировка хорошая на плечи получается. Мы вдвоем с супругой сплавлялись, она особо не гребла, поэтому я всеми этими делами занимался. Очень прикольно. С палатками тоже нравится. Люблю проводить отпуск в Беларуси, потому что сам из Гомеля, — цитирует Кодола Legalbet.
В сезоне-2023/24 Кодола провел 45 матчей в КХЛ, набрав 14 (3+11) очков.