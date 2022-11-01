Нападающий «Барыса» Савицкий: «Вышли умирать на льду, биться за нашего вратаря и за каждого»

Нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий поделился мнением об игре с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Гора у нас с плеч. Атмосфера была такая, что все очень злые. Все парни понимали, что отступать некуда. Вышли умирать на льду, биться за нашего вратаря и за каждого. Злые были друг на друга и на себя. Можем высказать, что нужно дорабатывать моменты. Но у нас живой коллектив, никто ни на кого не обижался. Все понимали, что нам нужна только победа», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Савицкого.

«Барыс» набрал 25 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сибирь» с 30 очками осталась на 4-й строчке «Востока».