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Сегодня, 10:01

Нападающий «Барыса» Вей высказался о возможности создания в Казахстане второй команды в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Барыса» Линден Вей высказался о возможности создания в Казахстане второй команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и отказался говорить о долгах астанинского клуба перед сотрудниками.

«Я не буду комментировать какие-либо вопросы, связанные с клубом, такие, как зарплата! Что думаю насчет вероятного появления в КХЛ второго казахстанского клуба? Хоккей в Казахстане очень популярен. Вторая команда позволила бы большему количеству местных хоккеистов выступать на уровне КХЛ. Если обе команды в этой лиге будут конкурентны, я думаю, это была бы отличная идея», — приводит слова Вей Legalbet.kz.

Бронзовый призер Олимпиады-2018 Вей выступал за «Барыс» в 2017/2018 годах и с 2021 года.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 форвард провел 57 игр, забросил 18 шайб и сделал 23 ассиста.

Источник: https://legalbet.kz/news/napadayushij-barisa-vej-o-vtorom-kazahstanskom-klube-v/
Линден Вей
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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