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Сегодня, 15:45

Кодола об обмене в «Барыс»: «Буду изучать казахстанский язык»

Руслан Минаев
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Нападающий «Барыса» Владислав Кодола поделился мнением об обмене из минского «Динамо».

«Буду в процессе изучать казахстанский язык. Начинается новый этап в карьере, новая страна, новые люди, буду проникаться всем этим.

Как жена отреагировала на переезд в Казахстан? Жена сначала с удивлением отреагировала. Может, даже небольшой страх был, потому что думала, останемся в России или Беларуси. Я ей объяснил, что в этом нет ничего страшного. Там все так же, как и везде», — цитирует игрока Legalbet.ru.

В сезоне-2023/24 Кодола провел 45 матчей в КХЛ за минский клуб, набрав 14 (3+11) очков.

 

 

Источник: legalbet.ru
Владислав Кодола
КХЛ
ХК Барыс
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