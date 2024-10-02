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Сегодня, 06:28

Форвард ЦСКА Абрамов о победе над «Динамо»: «Нам удалось вернуться в игру»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Совсем недавно мы играли, поэтому тяжело сказать, чем этот матч отличался от предыдущего. Обе игры были по накалу тяжелые, быстрый хоккей, много хитов. Сегодня удалось вернуться в игру, хотя проигрывали по ходу встречи. Главное — две победы», — приводит Legalbet слова Абрамова.

ЦСКА с 15 очками в 11 матчах занимает третье место в таблице Западной конференции, московское «Динамо» идет на восьмой строчке с 11 очками в 11 встречах.

Источник: Legalbet

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