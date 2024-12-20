Форвард ЦСКА Афанасьев о победе над «Спартаком»: «Все пацаны молодцы»

Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев высказался о победе над «Спартаком» (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Ну дерби! Я всегда в восторге! Тем более последние три встречи мы им проиграли. Это очень важная игра была, седьмая победа подряд. Каждый матч сейчас на вес золота. Все пацаны молодцы. Сейчас у нас такой близкий коллектив, может, и это сказывается. С каждой игрой мы вырастаем. Если сравнивать с началом сезона, то команда растет», — цитирует Афанасьева Legalbet.

23-летний Афанасьев в этом сезоне провел 22 игры, в которых набрал 10 (4+6) очков. ЦСКА набрал 49 очков и занимает четвертое место на «Западе».