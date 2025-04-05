Нападающий ЦСКА Галиев рассказал, какой момент стал определяющим в шестом матче с минским «Динамо»

Нападающий ЦСКА Станислав Галиев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» (2:6).

Москвичи проиграли серию против минчан со счетом 2-4 и вылетели из плей-офф.

«Первый и второй период, можно сказать, были равными. Пропустили этот третий гол и понимали, что нам надо отыгрываться, рисковать. Пропустили при игре «3 на 5», и уже, можно сказать, пошли ва-банк в конце. Третий пропущенный гол стал определяющим в исходе этой игры? Да, он был ненужный.

Главные ошибки ЦСКА в серии с минским «Динамо»? Потом нам руководство и тренеры все скажут, объяснят. Сейчас тяжело объяснить, — сказал Галиев «СЭ».