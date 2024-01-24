Григоренко — об отсутствии Федорова: «Выходили как на обычную игру»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, отличившийся двумя передачами в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1), рассказал как сыграла команда в отсутствии главного тренера.

— С чем связана такая игра в первом периоде?

— Соперник здорово двигался, мы допустили пару ненужных потерь и поплатились за это моментами в наши ворота. Иван в нужный момент подтащил, да и все ребята самоотверженно бились.

— Сегодня функции главного тренера исполнял Равиль Якубов. Как вам игралось под его руководством?

— У нас тренерский штаб работает вместе, сообща, поэтому можно сказать, что мы выходили как на обычную игру.

ЦСКА набрал 61 очко за 54 матча и поднялся на 6-е место в турнирной таблице «Запада». У минского «Динамо» 53 очка в 54 встречах, команда Дмитрия Квартального остается на 8-й строчке.

(Анна Бирюкова)