Соркин: «Сыграли по заданию тренера — отсюда результат»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин, отличившийся заброшенной шайбой в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:0), прокомментировал матч и рассказал, как команда будет готовиться к лидеру Восточной Конференции.

— «Спартак» — хорошая команда, не просто так находится на вершине турнирной таблицы. Сыграли правильно, по заданию тренера — отсюда и результат, — начал игрок.

— Это ваша 10 заброшенная шайба в сезоне. Рекорд в регулярных чемпионатах — 11 шайб. Готовы побить рекорд результативности?

— Конечно, впереди еще много игр, всегда есть к чему стремиться.

— В предыдущей встрече уступили «Спартаку». Судя по сегодняшнего счету были сделаны какие-то ремарки?

— Хоккей состоит из мелочей, их мы как раз и изменили. Поправили ошибки, которые были допущены ранее и вышли на эту игру с боевым настроем.

— Какой лучший отрезок вы можете выделить?

— Думаю, второй период получился более-менее. Реализовали большинство, больше играли в зоне соперника.

— Впереди встреча с лидером Восточной Конференции — «Ладой». Как будете настраиваться на матч?

— Да как обычно, не первый раз. Думаю будет хороший хоккей.

— Как относитесь к тому, что «Лада» заняла лидирующую позицию?

— С уважением. Я думаю, что ребята правильно подходят к играм, с хорошим настроем, поэтому и на первом месте.

Анна Лазарева