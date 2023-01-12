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КХЛ

Сегодня, 20:52

Матвей Гуськов: «Должны в домашней серии забирать все очки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).

«Интересная игра. Особенно в первом периоде. Очень много удалений, к сожалению, пришлось поиграть в меньшинстве. Хорошо справились с этим, отстояли, еще и забили в меньшинстве. Ребята молодцы, в итоге довели игру до победы. Надо следить за своими действиями, за эмоциями, где-то не цеплять соперника лишний раз. Будем над этим работать.

Хотелось бы взять все шесть очков на выезде, один матч выиграть не удалось. Поэтому есть над чем работать. Должны в домашней серии забирать все очки. Когда возвращаешься с выезда, всегда, как правило, перед домашними матчами лишь один выходной. Но силы всегда у нас есть, настраиваемся и бьемся на все 100 процентов, полностью отдаемся. Главное — хорошо восстанавливаться», — приводит слова Гуськова сайт красно-синих.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/matvey_guskov_interesnaya_igra_osobenno_v_pervom_periode/
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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