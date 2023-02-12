Григоренко: «Одной рукой забил буллит, как Форсберг»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 Б).

— Одной рукой забил буллит, как Форсберг. Пару раз уже забивал за карьеру. Сидел на лавке и думал, что сделать. Подумал, что удивлю голкипера, если так сделаю. Все получилось.

— Вязкая игра, было много мелких зацепов, борьбы. 2:2 — счет по игре. Овертайм активный и интересный получился.

— Уже можно считать, что плей-офф начался. Впереди непростой календарь, игры через день с соперниками, которые рядом с нами в таблице. Нужно постараться занять как можно более высокое место в таблице, чтобы в плей-офф иметь преимущество своей площадки.