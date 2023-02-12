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12 февраля, 22:40

Григоренко: «Одной рукой забил буллит, как Форсберг»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 Б).

— Одной рукой забил буллит, как Форсберг. Пару раз уже забивал за карьеру. Сидел на лавке и думал, что сделать. Подумал, что удивлю голкипера, если так сделаю. Все получилось.

— Вязкая игра, было много мелких зацепов, борьбы. 2:2 — счет по игре. Овертайм активный и интересный получился.

— Уже можно считать, что плей-офф начался. Впереди непростой календарь, игры через день с соперниками, которые рядом с нами в таблице. Нужно постараться занять как можно более высокое место в таблице, чтобы в плей-офф иметь преимущество своей площадки.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/mikhail_grigorenko_uzhe_mozhno_schitat_chto_pley_off_nachalsya/
Михаил Григоренко
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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