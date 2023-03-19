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КХЛ

Сегодня, 20:12

Нападающий ЦСКА Окулов: «Первый период проиграли в одну калитку»

Виктория Кравченко
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о второй игре полуфинала «Запада» против «Локомотива» (3:2). Хоккеист признался, что недоволен первым периодом.

— Мы первые полтора-два периода очень плохо играли, очень много давали им моментов. Первый период вообще по сути проиграли в одну калитку и счёт был закономерный. Потом начали делать простые вещи в своей зоне, в средней зоне из этого вытекает ответ на ваш вопрос — нашли ключи к чужой зоне. И забили свои голы.

— Почему такое начало уже второй матч подряд?

— Дело в том, что они начинают грамотно, делают простые вещи, у них защитники в начале не придумывают ничего лишнего, с шайбой идут вперёд. Мы же начинаем выдумывать, где-то что-то красиво сделать. А так надо: отобрал, шайбу вперёд отдал и тогда шайба будет идти в их зону. И тогда не будем столько пропускать моментов и бросков и потихоньку перетянем игру в ту зону, где мы сможем проявлять те качества, которые нужны.

Также Окулов прокомментировал тот факт, что после этой встречи он стал лучшим бомбардиром ЦСКА в истории КХЛ.

— Да ничего такого, бывает, 60 бросаешь и ни одного гола забить не можешь. Тут дело в реализации, надо проявлять свое мастерство, когда защитники бросают, быть на пятаке. Такой хоккей получается в этой серии, может быть кому-то не очень нравится, но по накалу, той работе, которую мы выполняем, очень интересная серия.

— В этой игре набрали два очка, стали лучшим бомбардиром ЦСКА в истории КХЛ. Пару слов об этом.

— Очень приятно, что получилось набрать столько очков. Надеюсь, дальше ещё больше. В хорошей команде, с хорошим коллективом приятно набирать очки.

ЦСКА дома обыграл «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:2. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.

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