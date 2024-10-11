Руслан Исхаков рассказал об адаптации в КХЛ

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков оценил ход своей адаптации в КХЛ.

«Я считаю, что адаптация к КХЛ проходит нормально. Немного здесь отличается игра, так как в Америке она более вертикальная, многие решения принимаешь на автомате, а здесь можно самому больше моментов с шайбой создавать. Не сказал бы, что что-то дается сложно. Сейчас непростой период у команды, много играем, но все находимся в одинаковых условиях, поэтому жаловаться не на что», — цитирует Исхакова ТАСС.

В текущем сезоне 24-летний Исхаков набрал 8 (6+2) очков в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.