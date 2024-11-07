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7 ноября, 22:58

Абрамов — о поражении от «Спартака» в дерби: «Для нас не существует неудобных соперников»

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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов поделился впечатлениями от поражения от «Спартака» (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Два предыдущих дерби вы проиграли. Перед этим матчем был ли какой-то серьезный настрой, может быть, разговор с партнерами?

— На дерби всегда особый настрой. Но мы проиграли, больше нечего сказать.

— «Спартак» стал неудобным соперником или это недоработка с вашей стороны?

— Для нас нет неудобных соперников, ко всем готовимся, выходим и выкладываемся на сто процентов.

— А в чем вам надо прибавить, чтобы предотвратить ошибки?

— Очевидно, что мы где-то дали «Спартаку» создать моменты, которые они реализовали. Нам нужно отрабатывать в обороне, выкладываться еще больше.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел на второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 23 играх. ЦСКА идет на шестой позиции с 27 баллами после 22 встреч.

Федор Носов

Виталий Абрамов
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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