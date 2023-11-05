Сегодня, 16:25
Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4).
— Тяжело что-то говорить. Пропустили ненужные голы, в третьем пытались догнать, но не получилось.
— В третьем периоде с вашей стороны посыпались шайбы. Это связано с тем, что «Лада» расслабилась или же вы включились в игру?
— Выходили после второго периода уже догонять, поэтому и результат такой. А так все работали и старались, немного не хватило.
— Стоит отметить вашу игру сегодня, видно было, что бились до последнего. Можно ли что-то выделить позитивного?
— Сложно, конечно, сегодня выделить что-то, но все-таки я думаю третий период у нас получился неплохим. Третий период играли именно так, как умеем.
— Как надо играть с такими командами, как «Лада»?
— Все настраивались, тем более они идут высоко по турнирной таблице. Знали, что будет не легко.
— Чего не хватило? Может быть сказалась усталость после дерби со «Спартаком»?
— Да я думаю усталость здесь ни при чем. Идет сезон, еще впереди много игр, поэтому на усталость точно не нужно скидывать. Все-таки думаю, что нужно лучше в начале играть, не пропускать такие шайбы.
— Как будете настраиваться на следующий матч во вторник?
— Вся команда и я будем настраиваться на победу.
(Анна Бирюкова)