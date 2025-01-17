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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев прокомментировал свое физическое состояние после длительного отсутствия на льду.
— Как оценишь сегодняшнее физическое состояние?
— Я просто доволен, что вернулся в хоккей и в команду. Благодарен руководству «Динамо», тренерскому штабу и всем ребятам, они поддерживали меня все это время. Я просто рад вернуться. Форма еще далека от идеала, поэтому буду набирать.
— Был ли у тренерского штаба перед игрой какой-то план твоего возвращения?
— Да, мы разговаривали, что начнем с маленького времени, чтобы постепенно вкатиться и сразу не умереть.
В пятницу, 17 января, Слепышев принял участие в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:3). Всего в нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 10 игр за «Динамо» и набрал 3 (1+2) очка.
(Федор Носов)