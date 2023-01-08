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Сегодня, 17:21

Нападающий «Динамо» Тринеев — о поражении от «Торпедо»: «Какие могут быть ощущения? Никаких положительных»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Богдан Тринеев прокомментировал поражение команды от «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

«Какие могут быть ощущения? Проиграли. Никаких положительных. Нужно работать и разбирать, почему так произошло. Не додавили, было много моментов и не смогли реализовать. Пропустили и немного подсели. Физическая составляющая? Не могу ничего сказать. Вроде хорошо себя чувствовали.

Тренеры говорили, что они хорошо разыгрывают шайбу — это их сильная сторона. Нужно было избегать штрафа. Второй гол фактически был заброшен как раз после удаления. Не надо было удаляться", — цитирует Тринеева пресс-служба московского клуба.

Тринеев стал автором единственной заброшенной шайбы в ворота «Торпедо».

Московская команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 48 матчах.

Источник: https://dynamo.ru/news/229894-bogdan_trineev____nikakih_polojitel_nyih_oschuscheniy__
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