Рашевский — о кричалке фанатов «Динамо» в адрес Порядина: «Это забавно!»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, что думает о поведении болельщиков бело-голубых во время матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:0).

Форвард красно-белых Павел Порядин заработал в этой игре восемь минут штрафа. Динамовцы трижды реализовали удаление, после чего болельщики московского клуба начали скандировать имя и фамилию спартаковца.

«Если честно, во время игры я не понял, что было. Но это забавно! Такая игра у всех бывает. Матчи со «Спартаком непредсказуемые. У болельщиков такие игры вызывают особый ажиотаж. Для всех плюс, что матчи в Москве и не надо никуда ехать. Всегда много болельщиков приходит с одной и с другой стороны. В таких встречах с такой атмосферой приятно побеждать», — цитирует Рашевского Legalbet.

После этого матча «Динамо» с 17 очками поднялось на шестое место в таблице Западной конференции. «Спартак» с 20 баллами располагается на второй позиции.