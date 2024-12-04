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Сегодня, 09:08

Форвард «Динамо» Рашевский прокомментировал интерес со стороны «Виннипега»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал интерес к себе со стороны «Виннипега», который владеет правами на игрока в НХЛ.

— Летом в Северной Америке писали о том, что «Виннипег» хочет забрать вас с действующим контрактом.

— От них конкретно такого предложения не было, это слухи. Думаю, они тоже уважают нашу лигу, наши контракты, и не будут заниматься этим.

— Для себя уже определились, когда примете окончательное решение — уезжать или нет?

— Я хочу отыграть этот сезон, завоевать Кубок Гагарина. Далеко не заглядываю, думаю о том, что будет сейчас.

На счету 24-летнего форварда 14 (8+6) очков в 30 матчах этого сезона.

КХЛ
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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