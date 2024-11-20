Рашевский: «После пропущенных игр я смог набрать хороший тонус»

20 ноября, 23:08
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Вам сейчас перевязали ногу льдом. У вас небольшое повреждение?
— Нет, травмы никакой нет. Просто я сегодня пару раз шайбу ногой перехватил (Улыбается.) Ничего серьезного, обычный ушиб.
— Сегодняшний матч показался очень тяжелым, с точки зрения физической формы. Видно было, что у команды была неуверенность.
— Мы нормально играли. Самое главное, что выполняли тренерскую установку. Играли очень строго в своей зоне. Соперник практически ничего не смог создать. У нас было больше шансов. Реализация немного хромает.
— В последних трех матчах вы не играли. Как к этому отнеслись? Есть ли какие-то причины или объяснения от тренерского штаба?
— Обычная ротация. Я смог потренироваться, подтянуть форму. Хоккеисты, которые не играют на выезде, обычно серьезно работают на тренировках. Я поработал и могу сказать, что сейчас я набрал тонус, который мне очень сильно помогает. Надеюсь, что все будет в порядке.
— В тройке с Максимом Комтуа вы очень неплохо играли. В чем секрет?
— У нас был разговор с ним. Он сказал, что будет делать, а я понимал, что от него ожидать. Я отказывался в нужное время в нужном месте. Преждевременные выводы делать рано. Мне с ним комфортно играть.
— С кем его можно сравнить по стилю?
— Сравнивать не хочется. Мне он напоминает Оскара Линдберга.
— Многие говорят, что по своему стилю Максим похож на Брэда Маршанда. Согласен?
— Он не грязный форвард. Он не лезет под кожу, не провоцирует. Он просто силовой форвард.
Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 37 очками после 28 матчей поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции.
Федор Носов