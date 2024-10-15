Сегодня, 07:36
Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал победу над «Спартаком» (5:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Форвард забил один гол в игре против красно-белых.
«У нас на третий период при счете 4:0 была одна задача — выиграть. Нужно было сыграть грамотно и уверенно, без всяких глупостей. Хорошо, что мы так и сделали. Макс Комтуа хорошо видит площадку, когда у него есть пространство и время. В эпизоде с голом я увидел, что могу накатиться на ворота, он хорошо прострелил, а у меня хорошо получилось подставить клюшку. До этого где-то не залетало, сейчас начинает получаться. Будем надеяться, что дальше будет лучше», — приводит Legalbet слова Джиошвили.
Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 17 очками в 16 матчах.
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Шабанов Максим
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Петан Ник
Ак Барс
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Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Петан Ник
Ак Барс
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Да Коста Стефан
Автомобилист
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Деанджело Энтони
СКА
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Гутик Даниил
Адмирал
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