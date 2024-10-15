Джиошвили о матче со «Спартаком»: «При счете 4:0 была одна задача — выиграть»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал победу над «Спартаком» (5:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Форвард забил один гол в игре против красно-белых.

«У нас на третий период при счете 4:0 была одна задача — выиграть. Нужно было сыграть грамотно и уверенно, без всяких глупостей. Хорошо, что мы так и сделали. Макс Комтуа хорошо видит площадку, когда у него есть пространство и время. В эпизоде с голом я увидел, что могу накатиться на ворота, он хорошо прострелил, а у меня хорошо получилось подставить клюшку. До этого где-то не залетало, сейчас начинает получаться. Будем надеяться, что дальше будет лучше», — приводит Legalbet слова Джиошвили.

Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 17 очками в 16 матчах.