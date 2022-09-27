Нападающий «Динамо» Ефремов — о предстоящем матче с «Авангардом»: «Думаю, будет быстрая игра»

Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Я думаю, будет быстрая игра. «Авангард» заканчивает свою длительную выездную серию и возвращается домой. Они будут настроены, но и мы тоже. Будет очень интересный матч», — приводит слова Ефремова официальный сайт клуба.

Также 27-летний хоккеист рассказал, что его команде поможет победить в сегодняшней игре.

«Самоотдача. Работоспособность. У нас рабочая команда, поэтому нужно выкладываться на каждом сантиметре поля и делать все для победы», — добавил он.

«Динамо» сыграет с «Авангардом» во вторник, 27 сентября. Встреча запланирована на 19:30 по московскому времени.

На данный момент бело-голубые занимают 3-е место в рейтинге Западной конференции (14 очков). Команда из Омска разместилась на 8-й позиции в рейтинге Восточной конференции (9 очков).