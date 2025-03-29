Римашевский — о победе над СКА: «Динамо» нужно сохранить рисунок игры»

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал победу над СКА (2:1 OT, 2-0) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Что скажешь по матчу?

— Тяжелая игра. Хорошо, что выиграли.

— Третий период был очень сложный для «Динамо», команде пришлось выживать. Как это выглядело изнутри?

— Просто чуть отошли в оборону. Надо было выстоять. СКА перехватил инициативу. Мы спокойно оборонялись.

— В прошлом матче не играл. Сегодня впервые вышел в этом плей-офф. Насколько сложно было вкатиться?

— Спокойно готовился. Тренер сказал немного размяться. Спокойно вошел в игру.

— Что сейчас надо сохранить, чтобы добиться позитивного результата в Питере?

— Сохранять рисунок игры.