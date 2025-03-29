29 марта, 23:15
Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал победу над СКА (2:1 OT, 2-0) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— Что скажешь по матчу?
— Тяжелая игра. Хорошо, что выиграли.
— Третий период был очень сложный для «Динамо», команде пришлось выживать. Как это выглядело изнутри?
— Просто чуть отошли в оборону. Надо было выстоять. СКА перехватил инициативу. Мы спокойно оборонялись.
— В прошлом матче не играл. Сегодня впервые вышел в этом плей-офф. Насколько сложно было вкатиться?
— Спокойно готовился. Тренер сказал немного размяться. Спокойно вошел в игру.
— Что сейчас надо сохранить, чтобы добиться позитивного результата в Питере?
— Сохранять рисунок игры.