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Сегодня, 09:48

О'Делл — о поражении от «Локомотива»: «Динамо» совершило несколько ошибок, но, в целом, сыграло хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Были ли мы удивлены атакующим стилем игры «Локомотива»? Нет. Они хорошо сыграли сегодня, но, я думаю, мы тоже были хороши. У нас было много шансов, но мы не извлекли выгоду из наших моментов. На мой взгляд, им было нелегко в первом периоде. В этом матче мы совершили несколько ошибок, но, в целом, сыграли хорошо», — приводит слова О'Делла Legalbet.

«Локомотив» набрал 22 очка в 14 матчах и занимает первое место в Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» находится на второй строчке (20 очков).

Источник: Legalbet
Эрик О`Делл
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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