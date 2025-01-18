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Сегодня, 16:55

Нападающий «Динамо» Комтуа признался, что не любит пиво

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам.

«Я не пробовал российское пиво. Я не из тех, кто любит этот напиток, мне не нравится вкус. Я пил российское вино. Очень хорошее и вкусное. Пробовал разное, и мне понравилось», — сказал Комтуа Legalbet.

26-летний канадец подписал контракт с московским клубом летом 2024 года. В нынешнем сезоне FONBET КХЛ Комтуа провел 40 матчей, в которых набрал 35 (13+22) очков.

В НХЛ форвард выступал за «Анахайм Дакс» и «Каролину Харрикейнс».

Источник: Legalbet
ХК Динамо (Москва)
Максим Комтуа
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