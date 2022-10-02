Нападающий «Динамо» Джиошвили: «Глядя на то, как работает Каблуков — голы придут сто процентов»

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3), а также рассказал о своей заброшенной шайбе.

— «Северсталь» здорово играла в большинстве сегодня. Когда оно у них идет — с ними играть сложно. Не столько совершали ошибки, сколько у них пошло большинство. Они очень здорово действовали. Хорошо, что мы выиграли.

— В третьем периоде было много стычек...

— Никто не хотел проигрывать. Это показывает командный дух, где каждый друг за друга. Сейчас надо было спокойно и без драк, но жестко и по правилам.

— У тебя две шайбы, у Муранова тоже. Когда Каблукову поможете забить?

— Хочется, чтобы все забрасывали. Но Илюха много делает для нас в звене. Где-то подстраховывает. Глядя на то, как он работает — голы придут сто процентов.