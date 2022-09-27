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27 сентября, 23:53

Нападающий «Динамо» Сушко: «Меня не просто так брали. Думали, что я могу принести пользу команде»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Максим Сушко, оформивший хет-трик в матче с «Авангардом» (4:1), подвел итоги игры с «ястребами».

— Самое главное, что мы победили. В первую очередь, приятно, что продолжаем выигрывать у сильных команд. Это придает уверенности. Надеюсь, после того, как пошла первая шайба, дальше все будет хорошо.

— Вас не смущает такое количество прессы вокруг вас?

— Наоборот, это приятно. Все нормально. Значит, надо играть хорошо, чтобы ее было больше.

— Непростой у тебя был старт сезона. Первый гол добавил тебе уверенности?

— В любом случае, приятно забивать. Конечно, хотелось забить. Я не попадал в состав, но мне нужно было продолжать работать. Меня не просто так брали. Думали, что я могу принести пользу команде.

— Хотелось бы закрепиться в бригаде большинства?

— Конечно! Если буду хорошо играть, то немного усложню задачу тренеру и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы остаться.

— Тренер вряд ли будет ругаться?

— Да, это приятная головная боль! — приводи слова Сушко «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-sushko-menya-ne-prosto-tak-brali-dumali-chto-ya-mogu-prinesti-pol-zu-komande/
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
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