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Сегодня, 15:11

Нападающий «Динамо» Муранов продлил контракт с московским клубом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов продлил контракт с клубом.

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

Муранов — воспитанник московского хоккея, выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева. Профессиональную карьеру он начал в молодежной команде бело-голубых в 2016 году. В 2018 году стал обладателем Кубка Вызова МХЛ.

23-летний хоккеист в минувшем сезоне сыграл за «Динамо» 70 матчей и набрал 18 (10+8) очков. Всего в КХЛ нападающий провел 246 матчей и набрал 40 (17+23) очков.

Источник: ХК Динамо Москва
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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