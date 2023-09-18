Нападающий «Динамо» Петухов забросил лакросс-гол в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов забросил лакросс-гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:3).

Форвард отличился на 17-й минуте третьего периода.

Позднее нападающий забросил еще одну шайбу в ворота красно-белых на последней минуте третьего периода, когда те заменили вратаря на дополнительного полевого хоккеиста.

В сезоне-2022/23 Петухов дважды забрасывал лакросс-голы, выступая за «Барыс».

Форвард перешел в московское «Динамо» в мае 2023 года, на его счету 3 гола в 8 матчах за бело-голубых в сезоне-2023/24.