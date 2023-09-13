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13 сентября, 23:58

Рашевский — о голе в концовке второго периода в матче с ЦСКА: «Сам не поверил, что забил»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашеский поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:1).

«Хороший матч, московское дерби, все настроились на 100 процентов. С первых минут чувствовалось. Все выложились на максимум. Все получилось: забили голы в большинстве, выстояли в меньшинстве, вовремя забрасывали. Все молодцы!» — приводит пресс-служба клуба слова Рашевского.

Также он прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА в концовке второго периода.

«Я сам не поверил, что забил. Просто сделал то, что мы нарабатывали на тренировках. Если так произошло, значит мы заслужили», — добавил хоккеист.

В этой встрече 22-летний Рашевский оформил дубль.

«Динамо» поднялось на 2-ю строчку в таблице «Запада» (8 очков в 6 встречах). 15 сентября динамовцы в гостях сыграют со СКА. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://dynamo.ru/news/230177-dmitriy_rashevskiy____ne__poveril__chto_zabil__
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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