13 сентября, 23:58
Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашеский поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:1).
«Хороший матч, московское дерби, все настроились на 100 процентов. С первых минут чувствовалось. Все выложились на максимум. Все получилось: забили голы в большинстве, выстояли в меньшинстве, вовремя забрасывали. Все молодцы!» — приводит пресс-служба клуба слова Рашевского.
Также он прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА в концовке второго периода.
«Я сам не поверил, что забил. Просто сделал то, что мы нарабатывали на тренировках. Если так произошло, значит мы заслужили», — добавил хоккеист.
В этой встрече 22-летний Рашевский оформил дубль.
«Динамо» поднялось на 2-ю строчку в таблице «Запада» (8 очков в 6 встречах). 15 сентября динамовцы в гостях сыграют со СКА. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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|5
|0
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|14.09
|16:30
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Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
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Металлург Мг – Лада
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|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
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|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
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|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
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Торпедо – Куньлунь РС
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