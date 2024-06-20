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Артем Швец-Роговой о травме: «Сделали операцию, а у меня не срослось ничего»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Артем Швец-Роговой в интервью «СЭ» рассказал о полученной травме и пропущенных 2 годах карьеры.

— Что значит для профессионального спортсмена не играть два года? Как на физическом, так и на психологическом уровне.

— Конечно, тяжело без хоккея. Тяжелее было пройти все трудности с лечением, которые были. Дай бог выйти на прежний уровень.

— Не посещали мысли, что это может стать окончанием карьеры, которая к тому моменту только-только пошла вверх?

— Всякие мысли были. Трудное время было. Проходил лечение, а нужно было заново это все делать и переделывать. Конечно, тяжело было. Семья поддерживала, ребята поддерживали, давали мне сил.

— Сначала повреждение было не таким серьезным, вы должны были пропустить не так много, но потом была врачебная ошибка, из-за которой выбыли целый на сезон. Как это было, если восстанавливать хронологию?

— Это было так давно, я уже не помню. (Смеется.) На самом деле ошибку сразу же допустили, просто не сразу определили, что ошиблись, поэтому все тяжело пошло. Получилось так, что сделали операцию, время прошло, а у меня не срослось ничего. Уже потом определили, что чуть-чуть неправильно сделали, и все пошло вот так.

По окончании сезона-2023/24 Швец-Роговой покинул СКА, за который выступал с 2019 по 2024 год. В мае 2024 года 29-летний россиянин подписал контракт с московским «Динамо».

Артем Швец-Роговой. «Сделали операцию, а у меня не срослось ничего». Форвард СКА пропустил два года карьеры и ушел в «Динамо»

Артем Швец-Роговой
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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