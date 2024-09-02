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Сегодня, 09:15

Форвард «Динамо» Уил: «Сопин делает потрясающую селекционную работу»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в эксклюзивном интервью «СЭ» восхитился селекционной работой спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина.

— В это межсезонье менеджмент команды снова провел очень хорошую трансферную кампанию с точечными усилениями, много новых ребят присоединилось.

— Да, к нам присоединились хорошие ребята, мы уже познакомились на сборах, каждый из них внесет свой вклад в успех команды. Алексей Сопин делает потрясающую селекционную работу для «Динамо» на протяжении вот уже трех лет. Он постепенно выстроил ядро команды и накладывает на него слой за слоем новых ребят. В прошлом году Гусь и Жига (Гусев и Ожиганов. — Прим. «СЭ»), в этом году Слеп, Серги (Слепышев и Артем Сергеев. — Прим. «СЭ») — ребята, которые уже выигрывали Кубки. Постепенно выстраивается очень хорошая команда. Так что успехи команды в том числе большая заслуга Сопина, который проводит отличную трансферную кампанию на протяжении нескольких лет.

— С кем-то из новых ребят уже были знакомы? Например, из иностранцев.

— Миску или Комтуа не знал до их перехода в «Динамо». Они оба классные ребята, присоединились к нашей легионерской компании. Ощущение, будто они все эти два года были с нами. У нас достаточно близкая компания, состоящая из нас четверых (Уил, Пакетт, О'Делл, Менелл. — Прим. «СЭ»), мы очень тесно общаемся семьями. Здорово, что к нам добавились еще ребята, — сказал Уил «СЭ».

«Динамо» в сезоне-2023/24 всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.

Полностью интервью Джордана Уила читайте на сайте «СЭ»

Джордан Уил
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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