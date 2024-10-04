Нападающий «Динамо» Уил считает, что команде нужно работать для улучшения результатов

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказал мнение насчет неудачной игры команды в сезоне КХЛ.

В настоящий момент бело-голубые идут на 8-м месте в конференции «Запад».

«Повторяется та же история, что и во многих других матчах этого сезона. Мы доминируем большую часть времени, создаем множество голевых моментов, много бросаем... Но игра не хочет идти по нашему сценарию. Я не знаю, что происходит, но эта ситуация повторяется из раза в раз. Мы проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить в этих матчах. Конечно, это вызывает разочарование, но надо продолжать работать.

Как выбираться из ситуации? Мы должны сохранять позитив в раздевалке, быть одной командой и работать изо всех сил. Если продолжим держаться правильного пути, поддерживать друг друга и уважать хоккей, то все изменится в лучшую сторону», — цитирует Уила «РБ Спорт».

32-летний канадец выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 5 очков (1+4) в 12 матчах.