Нападающий «Динамо» Кодола о плей-офф: «Все команды хорошие. Наша задача — играть и выигрывать»

Нападающий «Динамо» Владислав Кодола оценил, в каком состоянии команда подходит к плей-офф.

— Скорее всего завершите регулярку на пятом месте. С кем из троицы ЦСКА, «Локомотив» или «Торпедо» вы хотели бы сыграть?

— Не отвечу на этот вопрос. Все команды хорошие. Наша задача — играть и выигрывать.

— Специалисты считают, что удобнее было бы «Торпедо»...

— Специалистам виднее. Все команды сильные. Нет смысла гадать. Только хуже будет.

— На финише регулярки очень много напряженных игр. Это плюс, что перед плей-офф почувствуете вот этот ритм игр от ножа?

— Плюс, что мы никуда не едем и играем, по сути, в Москве. Далеко ездить не надо. Больше времени, чтобы восстановиться и подойти к играм плей-офф.