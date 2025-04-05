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5 апреля, 17:57

Форвард «Локомотива» Иванов заявил, что каждый матч серии с «Торпедо» был по-своему напряженным

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о серии с «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Соответствует ли содержание матчей итоговому счету? Я думаю, нет. Каждая игра была по-своему напряженной. «Торпедо» билось до конца. И нам приходилось где-то чуть проще играть, где-то больше действовать на команду. Но я считаю, все у нас здорово сыграли. За счет чего удалось так быстро выиграть серию? Мы готовились к этой серии. И смогли ее выиграть в первую очередь за счет командной игры, правильных действий», — приводят «Известия» слова Иванова.

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в серии 4-0. Соперник ярославской команды по второму раунду плей-офф КХЛ определится позднее.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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