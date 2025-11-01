Нападающий Граовац подписал контракт с «Ладой»

«Лада» подписала контракт с нападающим Тайлером Граовацем. Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне 32-летний канадец выступал в FONBET чемпионате КХЛ за «Куньлунь Ред Стар», где провел 67 матчей в регулярке и отметился 15 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.

В КХЛ Граовац также выступал за минское «Динамо», «Витязь» и «Адмирал». За всю карьеру в лиге он сыграл 217 матчей, забросил 45 шайб и отдал 57 результативных передач.

«Лада» с 12 очками после 21 матча занимает десятое место в Западной конференции КХЛ.