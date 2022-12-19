Форвард «Амура» Гребенкин: «Весь сезон готовился к матчу с «Металлургом»

Нападающий хабаровского «Амура» Никита Гребенкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причину поражения от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о собственном прогрессе в сезоне-2022/23.

— Как готовились к матчу против родной команды, в которой начинали текущий сезон? Волновались?

— Волнение большое было, но прошло две смены, и все нормализовалось. Готовился я долго. Весь сезон готовился к этому матчу.

— Серьезно?

— Конечно.

— Вам было важно забить гол или отдать пас?

— Нет, важно было выиграть. Это не получилось. Но команда играла хорошо, боролась до конца, но не сошлось.

— Расскажите про момент с первым голом. Увидели дыру в обороне и поняли, что можно проткнуть шайбу дальше?

— Да. Увидел, что наш игрок набрал ход. Оставалось только клюшку подставить — ничего особенного.

— Какой-то игровой момент запомнился особенно? Может быть, когда Андрей Чибисов применил силовой прием.

— Да нет, это хоккей. Керран вот встретил, губу мне разбил. А так — ничего такого.

— Вы сами ожидали, что так заиграете в «Амуре»?

— Главное — верить в себя. Ожидал, что могу это. Проделал хорошую работу на предсезонке и был готов к сезону.