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Сегодня, 14:51

Форвард «Локомотива» Каюмов: «Подсматриваю у Радулова какие-то вещи»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, что появление Александра Радулова раскрепостило действия ярославской команды в атаке.

«Естественно. Его эмоции, азарт и желание помогают нашей команде. Успел ли у него чему-то научиться? Иногда подсматриваю у него какие-то вещи. Все-таки он мастер своего дела, много играл в НХЛ», — цитирует Каюмова Metaratings.ru.

Радулов перешел в «Локомотив» этим летом. Ранее он на протяжении двух сезонов выступал за «Ак Барс». 38-летний форвард провел девять матчей в нынешнем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Радулов
Артур Каюмов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)

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