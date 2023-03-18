Лукоянов — о словах Тамбиева про «артистов»: «Вот прилетает клюшкой. Не схватишься — не дадут штраф. Что мне делать?»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (2:1) прокомментировал слова тренера Леонида Тамбиева, который сказал, что игроки казанского клуба «артисты» и призвал судей обращать внимание на действие обеих команд.

«Может быть, в чем-то он даже и прав. Я мимолетно прочитал его слова, что здесь люди приходят на нас посмотреть. У нас где-то свои роли спортивные. Но все сейчас во что превратилось... Вот тебе по зубам или по лицу прилетит клюшкой, а ты не схватишься, то ему и не дадут две минуты. Вот просто нет удаления и все. А если схватился, то дадут. И вот какой у меня, как у игрока, выбор? Все работают на команду. Пускай что ли тоже что-нибудь делают тогда, если хотят. Что тут комментировать еще? Мы две игры выиграли, пусть, что хотят теперь говорят. Бабушкам на скамейке пусть рассказывают, они поверят. А здесь то что, все на площадке», — сказал Лукоянов.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.