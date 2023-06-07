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КХЛ

Сегодня, 09:00

Мальцев об игре за СКА: «Воробьев говорил, что я нужен, а руководство отправило в фарм-клуб»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
Михаил Мальцев (слева).
Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» вспомнил период игры за СКА.

— У тебя в КХЛ была какая-то дикая ситуация в аэропорту. Один человек тебя отправлял в фарм-клуб, тренер возвращал в основу. Ты ходил к кассам, потом возвращался обратно.

— Это было в Братиславе, когда КХЛ проводила выставочные матчи. Тогда у меня была не очень хорошая история с руководством, они меня отправляли в ВХЛ, мне это не очень нравилось. Потом в СКА кто-то получил травму, меня вызвали, Воробьеву понравилась моя игра, он уже хотел, чтобы я готовился к следующим матчам. А руководство мне сказало, что я еду опять играть в ВХЛ.

Команда уже пошла на чартер, а я стоял и не понимал, что делать. Я слышал, как подошел Воробьев и сказал, что я нужен основной команде, потому что не хватает игроков, а руководство говорило, что мне надо в ВХЛ. В итоге я полетел с командой и готовился к домашним матчам. Там еще была такая тема, что в последний мой год перед отъездом меня хотели отправлять на универсиаду. Я уже прошел медосмотр в Москве, а в этот момент в СКА много игроков получили травмы, поэтому меня вызвали на плей-офф.

— Ты уезжал в Северную Америку, имея 1+1 в 13 матчах за СКА — не самый лучший бэкграунд. Наверное, ты уехал, потому что тебе все уже надоело.

— Да, я чувствовал потенциал внутри. У нас в СКА тогда была звездная команда, поэтому играл мало. Думаю, что в более слабой команде я бы заиграл на уровне КХЛ. На тот момент я решил, что лучше уехать.

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— Как у тебя сейчас обстоят дела с руководством СКА?

— Последний раз с руководством СКА я общался перед обменом. Роман Борисович меня тогда спрашивал о моих планах. Я сказал, что жду предложения от «Колорадо», а когда я решил, что остаюсь там, то меня уже через пару дней обменяли.

— Но вы нормально общались?

— Да, нормально. Я стараюсь ни с кем не конфликтовать.

Илья Воробьев
Михаил Мальцев
КХЛ
ХК СКА
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