Нападающий «Лады» Стальнов о Мичков: «Если ему нужна помощь, я всегда рядом»

Нападающий «Лады» Донат Стальнов в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с Матвеем Мичковым.

— Летом все обсуждали ваше появление на драфте НХЛ с Матвеем Мичковым. Как вы там оказались?

— Матвей в конце сезона пригласил на мероприятие, за что я ему сильно благодарен. Незабываемые эмоции. Мы провели там две недели. Это было классное время. Мне удалось долететь до Майами, отпраздновать день рождения с Гришей Денисенко. Очень рад за Матвея, что так высоко выбрался на драфте и что попал в клуб, к которому располагала душа с самого начала. Когда мы прилетели в Северную Америку, первым делом поехали в Филадельфию, встречались с руководством на их базе. Дай Бог, у Матвея сложится карьера. Сейчас у него контракт в России. Хорошо, чтобы он развивался дальше и ему давали играть.

— Как вы помогали Мичкову? Мы знаем, какую трагедию пережил Матвей. Слышал, что вы серьезно поддерживали его.

— Это было тяжелое время для него. Нужно было быть рядом. За себя что-то говорить не буду. Это личное, что должно остаться между нами. Если ему нужна помощь или поддержка, я всегда рядом. Он это знает.

— Как вы так быстро сдружились с Матвеем? До «Сочи» вы были знакомы?

— Нет, мы познакомились только в «Сочи». Естественно, мы заочно знали друг друга. Матвей помладше и видел меня, когда я играл в молодежке Ярославля. Понятно, что я за ним тоже следил. Это талант, за которым смотрит весь мир. В «Сочи» сдружились на фоне хоккея. Мы очень много работали. Как капитан, чувствовал, что молодому парню в новом клубе нужна поддержка. Сдружились на фоне хоккея — ничего особенного.