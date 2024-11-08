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8 ноября, 23:39

Попугаев — о задержке зарплаты в «Ладе»: «Ситуация должна исправиться в ближайшие сроки. Мы ждем»

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Нападающий «Лады» Никита Попугаев после победы над московским «Динамо» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ прокомментировал ситуацию, связанную с задержкой зарплаты в тольяттинском клубе.

— На чем добирались в Москву?

— На чартере.

— Предыдущие разы тоже?

— Да, все хорошо.

— У вас третья победа подряд, а команде все еще задерживают зарплату. Можно ли сказать, что на данный момент деньги не самое главное и вы играете за идею?

— Это случается, все понимают все прекрасно. Рано или поздно ситуация исправится, она должна исправиться в ближайшие сроки. Мы этого ждем. Все нормально.

— Олег Браташ говорит, что с вашей стороны главное выполнять свои обязанности. Согласны?

— Все правильно, все профессионалы, продолжаем готовиться.

&laquo;Лада&raquo; может покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. «Лада» может снова уйти из КХЛ. У клуба из Тольятти начались финансовые проблемы

«Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».

Анна Бирюкова

Никита Попугаев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада

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