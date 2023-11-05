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Сегодня, 16:35

Нападающий «Лады» Шумаков: «Разобрали ЦСКА перед матчем и навязали свою игру»

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Нападающий «Лады» Сергей Шумаков прокомментировал победу над ЦСКА (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, а также оценил состояние команды.

— Игра с ЦСКА всегда тяжелая, вязкая. Разобрали команду перед матчем, навязали свою игру. Получилось убежать и пару моментов забить. Сегодня приложили усилия и получили результат.

— Уже вторая победа над ЦСКА в сезоне. Что лично для вас значит победа над таким соперником?

— Всегда приятно выигрывать, у любой команды. У нас в лиге сейчас вообще нет слабых команд.

— У вас дубль, шайбы между собой очень похожи, но какую считаете важнейшей в этом матче?

— Если по счету судить, то вторая шайба, так как она победная.

— А если говорить о главном моменте в матче?

— Наверное первый гол. Потому что забили и поняли, что можно и главное нужно забрасывать.

— Выбывали на месяц из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?

— Все отлично, травму залечил.

— Можно ли сказать, что «Лада» сейчас в лучшей форме?

— Есть куда расти. Я думаю, мы плохо провели прошлую игру. Сказывается и график, потому что игры через день, бывают даже и подряд идут. Ребята устают. То, что мы реабилитировались после поражения и выиграли сегодня я считаю достойным результатом.

(Анна Бирюкова)

Сергей Шумаков
ХК Лада
ХК ЦСКА (Москва)
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