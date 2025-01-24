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Сегодня, 15:50

Нападающий «Лады» Юртайкин верит в попадание команды в плей-офф

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Лады» Данил Юртайкин поделился мнением о перспективах команды попасть в розыгрыш Кубка Гагарина по итогам регулярного сезона.

«В «Ладе» все отлично. У нас хороший, молодой коллектив, который точно способен биться за плей-офф. У нас есть все шансы показать хорошие результаты в конце сезона — просто нужно быть более стабильными и уверенными в своих силах. Надеюсь, что со временем это все придет», — сказал Юртайкин Metaratings.ru.

После 45 матчей «Лада» идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, наюрав 42 очка. Отставание тольяттинского клуба от зоны плей-офф составляет пять очков.

Источник: Metaratings
Данил Юртайкин
ХК Лада
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