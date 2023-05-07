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Сегодня, 09:59

Нападающий Линден Вей объяснил причины ухода из «Барыса»

Мария Гусева
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Бывший капитан «Барыса» Линден Вей объяснил причины ухода из астанинского клуба.

31-летний канадец продолжит карьеру в немецком клубе «Адлер Мангейм», который объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.

«Как я уже говорил вам ранее, тренер «Барыса» хочет от игрока определенного оборонительного стиля, — цитирует Legalbet.kz Вея. — Тренер ищет хоккеиста, который не знает, как выиграть чемпионат КХЛ. Хотя мы с женой приветствовали бы возвращение в столицу Казахстана после того, как вернулись в Канаду. Мы решили, что я продолжу карьеру где-нибудь в Европе. Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за возможность пережить нечто особенное в Астане. Желаю команде всего наилучшего в будущем».

В прошедшем сезоне КХЛ Вей провел 57 матчей за «Барыс» в регулярном чемпионате, набрав 41 очко (18+23) и став лучшим снайпером команды. Всего за семь лет в КХЛ канадец провел 340 матчей, в которых набрал 252 очка (81+171).

Источник: https://legalbet.kz/news/zhelayu-nailuchshego-linden-vej-obyasnil-uhod-iz-barisa/
Линден Вей
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