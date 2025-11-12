Радулов пропустит матч со «Спартаком»

12 ноября, 18:32
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов не сыграет в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака», сообщает пресс-служба ярославского клуба.
Игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.
39-летний Радулов в этом сезоне набрал 25 (12+13) очков в 25 играх регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2024/25 на его счету 34 (18+16) очков в 60 играх FONBET чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков в 21 матче Кубка Гагарина.
vvi432
Значительная потеря для Локомотива. Здоровья Радулову
