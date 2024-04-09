Каюмов об отказе ехать в НХЛ: «Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, почему отказался от перехода в клуб НХЛ.

«Недавно была такая возможность. Но я хотел играть в России, в Ярославле. Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну. Сидела на подкорке мечта выиграть Кубок Гагарина? Безусловно! Еще и фактор тренера сыграл свою роль», — цитирует игрока Sport24.

26-летний Каюмов в этом сезоне провел 66 матчей за ярославцев в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (16+19) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету форварда 16 матчей и 12 (4+8) очков.